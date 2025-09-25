'Союзники это оплатят': Рютте заверил, что поставки американского оружия Украине будут продолжаться непрерывно

Поставки американского оружия Украине по программе PURL будут постоянными. На пакеты военной помощи уже выделено 2 млрд долларов.

Об этом в эфире Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Напомним, что инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) предусматривает покупку странами Североатлантического альянса оружия, техники и боеприпасов американского производства для передачи их Силам обороны Украины.

Подробности о поставках

Телеведущий спросил у Рютте, поступит ли оружие США на поле боя "по соответствующим каналам".

"Абсолютно! И вот что произошло в средине июля, кода Трамп позвонил мне и сказал: "Привет, Марк! Мы снова откроем шлюзы для американского оружия, как летального, так и нелетального, для Украины. Но знаете что? Союзники будут платить за это". И я сказал: "Вы совершенно правы", – ответил генсек.

Он отметил, что 2 млрд долларов уже выделены в виде пакетов помощи для Украины; остальные пакеты пока что находятся на рассмотрении.

"Так что вы увидите постоянный поток американского оружия в Украину, оплачиваемого союзниками. И, я думаю, в сочетании с санкциями, в сочетании с 5-профентным целевым показателем того, сколько мы, как НАТО, потратим на нашу коллективную оборону, это большая сумма... В совокупности это оказывает давление на Россию. Чтобы она стала серьезнее и прекратила это делать", – заявил нидерландский политик, имея ввиду войну РФ против Украинского государства.

Рютте убежден, что на этой войне россияне сталкиваются с большими трудностями. "Они теперь проигрывают", – сказал он.

Генсек пояснил, что сейчас в Украине оккупационная армия теряет каждый месяц столько людей, сколько Советский Союз потерял в Афганистане за 10 лет. "Вы представляете это?.. Это просто безумие!" – удивился генеральный секретарь НАТО.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 сентября Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Прежде всего разговор касался потребностей Сил обороны в средствах ПВО для реальной защиты от российских обстрелов.

– 25 сентября Зеленский встретился с генсеком НАТО в Нью-Йорке (США). Главной темой их беседы были угрозы эскалации российской агрессии.

