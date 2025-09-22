Может ограничить российскую способность воевать: Зеленский провел 'детальный разговор' с генсеком НАТО Рютте

В понедельник, 22 сентября, переговоры провели президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Прежде всего разговор касался потребностей Сил обороны в средствах ПВО для реальной защиты от российских обстрелов.

Некоторыми подробностями президент поделился на своем Telegram-канале. Он заявил, что беседа была "очень детальной".

О чем говорили Зеленский и Рютте

Глава государства и представители нашей делегации передали в НАТО перечень актуальных потребностей. Речь идет как о системах ПВО, так и о зенитных ракетах. Прочная защита от обстрелов "может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать".

Зеленский обсудил с Рютте реализацию PURL – инициативы, которая предусматривает финансирование государствами Североатлантического альянса закупки оружия у США для передачи Киеву.

"Прежде всего по ПВО – то, что нужно быстрее. Марк начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами. Спасибо!" – выразил благодарность президент.

