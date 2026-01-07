'Организуем контакт': Макрон не исключил разговора с Путиным в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон снова высказался о готовности поговорить лично с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с главарем Кремля может состояться уже в ближайшие недели.

Французский президент отметил, что сейчас продолжается организация контакта с РФ. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Париж готов к контакту с Москвой

Макрон заявил, что уже скоро может пообщаться с Путиным. По его словам, вероятность контакта с российским диктатором сохраняется в ближайшие недели.

На вопрос журналиста о возможном разговоре с диктатором РФ французский президент заявил, что "сейчас организуется установление контакта в ближайшие недели".

"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Необходимо продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обороне. Это то, что мы делаем. Мы сейчас организовываем контакт, который должен пройти в ближайшие недели", – объяснил Макрон.

Напомним, в конце 2025 года Макрон заявил, что контакты с Путиным могут снова стать необходимыми. По мнению президента Франции, Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором на фоне мирных переговоров, инициированных Соединенными Штатами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков похвалил Макрона за "политическую волю".

