Сорос объяснил, что для России будет значить победа Украины в войне

Победа Украины в войне приведет к распаду России как империи. После этого РФ уже не будет представлять угрозы для Европы и мира.

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Об этом заявил американский миллиардер Джордж Сорос, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что до октября войска Украины побеждали, но Москва стала применять иранские дроны и наносить ракетные удары по критической инфраструктуре с целью лишить украинцев тепла, воды и света и подорвать их дух, что вынудило Киев занять оборонительную позицию.

Российские войска пребывают в отчаянном положении, плохо руководимы, оснащены и деморализованы, в связи с чем президент РФ Владимир Путин стал чаще прибегать к услугам ЧВК "Вагнер", что принесло ему некоторые успехи.

"Путин приказал Пригожину добиться победы к годовщине российского вторжения в Украину 24 февраля. Он пытается окружить украинских защитников в Бахмуте, где имеет численное превосходство", – сказал 92-летний миллиардер.

Он добавил, что считает успех войск РФ в Бахмуте маловероятным, поскольку Силы обороны Украины оказывают сильное сопротивление, и как только они смогут применить обещанное западное вооружение, "все изменится".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден согласились, что единственный путь завершить войну – это победа Украины, отметил Сорос.

По его словам, у Киева есть окно возможностей весной 2023 года, когда ВСУ смогут пойти в контрнаступление с западной техникой – это должно решить исход войны.

"Страны бывшего СССР с нетерпением ждут поражения россиян в Украине, потому что хотят отстоять свою независимость. Это означает, что украинская победа приведет к распаду российской империи. Россия больше не будет представлять угрозы для Европы и мира", – сказал Сорос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что победа Украины в войне с РФ – решенный вопрос, однако нашу страну еще ждут трудные времена.

Согласно его прогнозу, 2023 год принесет Украине радость и победу. А руководство РФ ожидает трансфер власти. Победу Украины над РФ Буданов сравнил с победой Давида над Голиафом.