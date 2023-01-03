Буданов дал прогноз, когда Украина может одержать победу в войне с РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил надежду, что 2023 год станет победным для нашего государства. А вот российское руководство, согласно его прогнозу, будет ждать трансфер власти.

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Об этом главный разведчик Украины рассказал в эфире национального телемарафона. Кто придет к власти в стране-агрессоре – реваншисты или более лояльные политики – по его словам, покажет время.

“Радость и победа – вот, что нам принесет 2023 год. По меньшей мере, я на это надеюсь", – заявил руководитель военной разведки Украины.

Он также прокомментировал предположение, что война может длиться до года, отметив, что у всех разные критерии.

Для многих людей война началась 24 февраля, хотя на самом деле, напомню, она продолжается с 2014 года. Ну, если таким образом прибавить год, то это и будет середина или вторая половина 2023 года. В мире может произойти что угодно, но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и, опираясь на это, я делаю выводы", – подытожил Буданов.

Напомним: ранее руководитель ГУР спрогнозировал, что в дальнейшем ударов по авиабазам России будет больше и они станут глубже. В то же время, он не стал брать на себя ответственность за такие атаки.

Кроме того, глава ГУР в очередной раз напомнил, что Крым является территорией Украины, поэтому украинские защитники могут применять любое оружие для освобождения полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– наше издание собрало самые смелые заявления политиков и экспертов и обещания по дальнейшему ходу боевых действий. Самый оптимистичный вариант – война действительно закончится в 2023 году победой нашей страны и полным разгромом противника;

– также Буданов отметил, что российские оккупационные войска несут бешеные потери вблизи Бахмута на Донетчине. В то же время, протесты в России невозможны, поскольку более 70% россиян поддерживают войну против Украины.

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