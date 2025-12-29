'Согласовываем следующие шаги': Умеров рассказал о новом звонке Виткоффа, к которому присоединился Зеленский

В понедельник, 29 декабря, на пути из США в Украину секретарь СНБО Рустем Умеров провел телефонные переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. К разговору также присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях. Он отметил, что ключевым в разговоре было согласование следующих шагов.

"Только что на пути в Украину провели разговор со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом. К разговору присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Ключевое – согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги", – написал секретарь СНБО.

По словам Умерова, работа идет "интенсивно и предметно". Он подчеркнул, что консультации и проработка пунктов мирного плана по Украине происходят ежедневно.

"Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", – добавил Рустем Умеров.

Секретарь СНБО поблагодарил европейских советников за конструктивное взаимодействие, а президента США Дональда Трампа – за высокую интенсивность работы американской команды.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленскогои президента США Дональда Трампа с участием делегаций обеих стран. Переговоры продолжались 2 часа 30 минут и стали самым длинным разговором Зеленского и Трампа.

Перед встречей Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным и заявил, что РФ якобы "хочет видеть Украину успешной".

На брифинге по результатам встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что во время переговоров удалось достичь значительной детализации, а стороны приблизились к урегулированию. По его словам, в переговорах о мире остался один или два открытых вопроса, среди которых территориальный. Он добавил, что Европа будет отвечать за большую часть гарантий безопасности, а США будут помогать, и назвал состав рабочей группы США по Украине.

Владимир Зеленский после переговоров сообщил, что мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности Украина-США – полностью. Он также заявил, что не согласованы два ключевых вопроса. Речь идет о работе Запорожской атомной электростанции и контроле украинских территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подвел главные итоги своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил, что Трамп подтвердил сильные гарантии безопасности и подчеркнул, что они будут проголосованы в Конгрессе США.

