Суд отобрал у Оксаны Баюл дочь. Все подробности грандиозного скандала

Бывший муж знаменитой украинской фигуристки Оксаны Баюл Карло Фарина получил единоличную опеку над их 11-летней дочерью Софией в рамках ожесточенного бракоразводного процесса, сообщает Us Weekly. Баюл, которой сейчас 48 лет, и Фарина, состоявшие в браке 13 лет, уведомили суд о достижении соглашения, которое охватывало вопросы опеки, финансового содержания и раздела имущества.

Видео дня

Согласно договоренности, Фарине была предоставлена основная опека, а также разрешение переехать с ребенком из Луизианы в Лас-Вегас. Если Баюл захочет увидеть Софию и сама дочь согласится на встречу, Фарина обязан организовать визит, говорится в соглашении.

Баюл также согласилась пройти курсы по управлению гневом и регулярно сдавать тесты на алкоголь и наркотики, чтобы "убедиться, что она сохраняет трезвость".

Судебное постановление обязало Фарину выставить на продажу дом в Луизиане и разрешить Баюл проживать в другом принадлежащем им доме в течение определенного времени. После продажи жилья Баюл получит 550 тысяч долларов из чистой выручки, а оставшуюся сумму стороны разделят поровну.

Баюл и Фарина договорились, что она не будет выплачивать алименты на ребенка, а также что ни одна из сторон не будет получать супружеское содержание.

Соглашение закрепило за Баюл все права на ее доходы по линии Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA), включая остаточные выплаты и роялти от книг, изданных во время брака. Она также сохранила за собой "обширную дорогостоящую коллекцию дизайнерских сумок, кутюрной и повседневной одежды, очков и обуви".

Бывшие супруги согласились разделить инвестиционный счет на сумму 108 тысяч долларов.

Кроме того, Фарина заявил, что простит 194 тысячи долларов займов, которые его бизнес ранее предоставил Баюл. Также по условиям сделки он выплатит ей единовременную сумму в 100 тысяч долларов, еще 150 тысяч долларов будут перечислены в течение пяти лет, а также передаст автомобиль Mercedes 2020 года после того, как Баюл "переедет в Неваду".

Стороны также обязались не говорить плохо друг о друге в присутствии ребенка.

26 июня Фарина подал на развод в Луизиане, указав датой заключения брака 7 июля 2012 года. На момент подачи документов, по его словам, супруги проживали в разных домах в Луизиане.

Фарина заявил, что они с Баюл фактически разошлись 22 ноября 2022 года. Он потребовал предоставить ему единоличную опеку над дочерью Софией, родившейся в июне 2015 года, а для Баюл настаивал на визитах под надзором, ссылаясь на "историю крайнего физического, эмоционального, психического и словесного насилия" с ее стороны.

В документах Фарина утверждал, что предполагаемые эпизоды насилия были зафиксированы камерами, установленными по всему их бывшему дому.

Он также обвинил Баюл в злоупотреблении алкоголем "до состояния сильного опьянения", назвал ее "манипулятивной, токсичной и контролирующей", а также "патологической лгуньей". По его словам, их дочь боялась матери.

Фарина утверждал, что Баюл часто позволяла себе расистские высказывания в присутствии ребенка, заставляла дочь называть домработницу расистскими прозвищами, регулярно ругала ребенка, говоря ей "пошла на ***", а также "промывала мозги" дочери, убеждая ее, что ходить в школу не нужно.

Он заявил, что с момента рождения Софии именно он был ее основным опекуном, и потребовал, чтобы бывшая супруга выплачивала алименты на ребенка и супружеское содержание. В иске о разводе Фарина также просил разрешения переехать с дочерью из Луизианы в Лас-Вегас.

1 августа Баюл подала ответ на иск бывшего мужа и отвергла все обвинения. В своих документах она оспорила утверждение о разрыве в 2022 году и заявила, что они расстались 12 июня 2025 года.

Баюл выступила против предоставления Фарине единоличной опеки и попросила суд назначить совместную опеку над дочерью.

В ответном заявлении Баюл обвинила Фарину в "психологическом насилии" по отношению к ней и ребенку. По ее словам, представленные им видеозаписи на самом деле демонстрируют агрессивное поведение самого Фарины, а не ее.

Она утверждала, что на видео видно, как Фарина "кричит на нее, унижает и подавляет" при ребенке "при каждой возможности". Спортсменка заявила, что у ее бывшего мужа "нездоровые" отношения с дочерью. "Он намеренно изолирует ее от других детей ее возраста", утверждала Баюл. "Фарина контролирует каждую минуту и каждый аспект жизни несовершеннолетнего ребенка". Она попросила суд назначить психологическую экспертизу.

Баюл также резко возражала против переезда дочери в Лас-Вегас и ее зачисления в частную школу. По ее словам, Фарина вывез все имущество из их семейного дома и перевез его в новый кондоминиум в Лас-Вегасе стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Кроме того, Баюл заявила, что бывший муж полностью контролировал финансы семьи, а у нее не было никакого финансового доступа в браке. Она сообщила суду, что не имела доступа к банковским счетам и финансовым документам.

"Такой уровень финансового контроля вызывает тревогу, является иррациональным и очевидно носит абьюзивный характер", говорится в ее заявлении. Баюл потребовала обязать Фарину выплачивать ей ежемесячное содержание.

Спустя несколько недель бывшие супруги достигли соглашения, которое полностью урегулировало дело.

Оксана Баюл выступала на Олимпийских играх 1994 года, где завоевала золотую медаль, представляя Украину. После этого она переехала в США, стала широко известной, участвовала в ледовых шоу и реалити-проектах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!