Две области Украины погрузились в полный блэкаут: в Днепре прогремели взрывы в районе ТЭС. Видео

Вечером в среду, 7 января, в Днепре пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС, также в небе видели яркую вспышку. Начались проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA и местные СМИ. Поступала информация об отсутствии электроэнергии в Павлограде, Синельниково, Каменском и других населенных пунктах Днепропетровщины. Сообщали и об отключениях в Запорожье.

Впоследствии в Минэнерго проинформировали, что вследствие атаки РФ почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Стоит отметить, что жители Днепра слышали странный звук, раздающийся с ТЭС. Она спускает пар – это обычная процедура в начале отопительного сезона и в конце. Также это могут делать из-за аварийных ситуаций.

В "Укрзалізниці" сообщили, что из соображений безопасности и из-за отсутствия напряжения в сети были незапланированно остановлены пригородные поезда, движение которых пролегает через Днепропетровскую область.

"В частности, речь о рейсах сообщениями Запорожье – Синельниково, Чаплино – Синельниково, Днепр – Чаплино, Пятихатки – Днепр. Как будем иметь возможность – продолжим движение. Сейчас просим пассажиров внимательно слушать объявления на местах, прислушиваться к порядку действий железнодорожников и не пренебрегать безопасностью", – сказано в сообщении.

В "УЗ" добавили, что все поезда в регионе переходят на резервную теплотягу, средства сигнализации и связи работают от резервного питания, вокзалы также запитаны от генераторов.

С контролируемыми задержками под резервными тепловозами отправляются поезда: 734 Киев – Днепр, 37 Запорожье – Киев, 119 Днепр – Холм, 79 Днепр – Львов. Движение поездов Dnipro City Express завтра также будет налажено под теплотягой.

Какие прогнозы по восстановлению электроснабжения

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что пока относительно восстановления энергоснабжения в регионе нет никаких прогнозов.

"Если у вас дома сейчас есть вода – сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено. Напоминаю, что карту Пунктов несокрушимости можно найти в "Дії", – написал он.

В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области введены аварийные отключения света из-за вражеской атаки. Как только завершится воздушная тревога и это будет безопасно, энергетики начнут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

В Минэнерго отметили, что вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания. Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ситуация в Днепре и Запорожье

В Запорожской ОВА сообщили, что из-за вражеской атаки по Украине, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения. Специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы.

"Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов – критическая инфраструктура функционирует", – сказано в сообщении.

Все больницы в Запорожье работают в штатном режиме. Также специалисты работают над восстановлением водоснабжения.

Мэр Днепра Борис Филатов написал, что все городские больницы полностью переведены на генераторы. Есть необходимые запасы воды, лечебный процесс не останавливается. Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.

Каникулы в школах были продлены еще на двое суток. Городской голова предупредил, что утром возможны перебои с работой электротранспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на 8 января запланированы масштабные отключения света, которые затронут все области страны. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!