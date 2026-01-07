'Переговоры достигли нового рубежа': Зеленский не исключил, что война с Россией может завершиться в течение полугода

Война России против Украины может завершиться еще во время председательства Кипра в Совете Евросоюза, которое продлится в течение первого полугодия 2026 года. Евросоюз должен сыграть ключевую роль в переговорном процессе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС. Он отметил, что переговоры достигли нового рубежа.

"В то время, когда Кипр начинает председательство в Совете ЕС, мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, Соединенными Штатами, всеми участниками "коалиции решительных". Мы искренне считаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства в Совете ЕС", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Евросоюз должен сыграть ключевую роль в переговорном процессе.

Встречи в Париже

В течение последних двух дней, 5 и 6 января, в Париже состоялось три встречи между украинской и американской делегациями.

Украинскую делегацию представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник ОП Александр Бевз.

Во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств, Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. По результатам встречи были подписаны основательные документы коалиции – совместную декларацию всех стран коалиции и трехстороннюю декларацию Франции, Великобритании и Украины.

Также в тот же день президент Владимир Зеленский провел переговоры с руководителями американской делегации Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, до сих пор несогласованными остаются 10% проекта мирного плана, касающиеся вопросов территорий и эксплуатации ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января, в Париже Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине. Подписание состоялось после завершения саммита "коалиции желающих" в Елисейском дворце. Силы стран-партнеров могут быть развернуты в случае заключения мирного соглашения.

