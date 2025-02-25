События будут только ускоряться: Зеленский проанонсировал новые переговоры с партнерами. Видео

Поддержка Украины странами Европы будет не только продолжаться, но и увеличится. Такие обещания прозвучали на саммите по поддержке Украины, и украинская дипломатия уже начала работать с нашими партнерами с тем, чтобы обещания не остались только словами.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к стране по итогам 25 февраля. Он подчеркнул, что отныне "события будут только ускоряться".

"Вчера в Киеве, на саммите поддержки Украины было более 40 участников. Это лидеры, другие представители стран, международные организации. Отдельная встреча в формате с балтийскими и нордическими государствами, а также встреча лидеров "Группы семи", – напомнил украинский лидер.

Он добавил, что Украина ценит, что "поддержку для нашего государства партнеры не только готовы продолжать, но и увеличивать, чтобы мы быстрее смогли достичь мира".

"И будут еще решения. Сейчас активно их готовим – встречи, соглашения, переговоры. Украина должна быть сильна, чтобы благодаря этой силе дипломатия сработала. Дипломатии уже много, и события будут только ускоряться. Готовим некоторые форматы с партнерами", – пообещал президент.

В частности, как заверил Владимир Зеленский, Британия в этом году обеспечит нам военную помощь на более чем 5,5 миллиарда долларов. Норвегия также подтверждает помощь на уровне 3,5 миллиарда долларов, причем от этой страны будет и отдельная поддержка энергетической безопасности и гуманитарной сферы.

"Испания – миллиард евро в этом году, мы очень ценим такое сосредоточие на поддержке. Швеция готовит передачу систем ПВО – спасибо. Дания предоставит дополнительно 285 миллионов долларов на оружие и боеприпасы для наших воинов. Также работаем для увеличения нашего флота F-16 – в этом году должны выйти на все запланированные показатели. Балтийские государства обеспечат оснащение и тренировку подразделений численностью в бригаду. Эстония подготовила пакет поддержки. Есть договоренности с Литвой по поводу дальнейших совместных шагов для обороны, в том числе защиты неба", – конкретизировал президент.

Он также напомнил о новых санкциях против России от "согласовавшего новый пакет" Евросоюза, а также от Британии, Австралии и Новой Зеландии.

"Говорил с президентом Макроном о его визите в Америку, координируем наши действия. Сегодня же разговаривал с премьер-министром Бельгии. В частности, о помощи Украине, использовании замороженных российских активов", – добавил Владимир Зеленский.

Отдельно украинский лидер отметил, что сегодня он встречался с "парламентариями по глобальной сети парламентской поддержки Украины".

"Народ, так смело борющийся, приобретает уважение. И уже уважение становится шагами для поддержки от партнеров. Горжусь всеми нашими людьми. А каждая страна, которая помогает сейчас нам в Украине, в действительности помогает себе – чтобы сохранить мировой порядок", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в указанном саммите приняли участие Украина, Литва, Польша, Германия, Латвия, Чехия, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Албания, Канада, Турция, Швейцария, Европейский Союз, Япония, Молдова, Дания, Мальта, Румыния, Австрия, Бельгия, Хорватия, Швеция, Болгария, Испания, Греция, Норвегия, Ирландия, Эстония, Лихтенштейн, Люксембург, Исландия, Черногория, Словения, Италия, Франция, Словакия.

Президент Зеленский во время выступления на саммите выразил уверенность, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства. По его словам, одним из шагов к завершению войны должен стать обмен пленными в формате "всех на всех", к которому наша страна готова.

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