Снаряд сдетонировал преждевременно: кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал под осколки во время военных учений – СМИ

Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в субботу, 18 октября, попал под осколки 155-мм снаряда, преждевременно взорвавшегося во время мероприятия в честь 250-летия американской морской пехоты. Произошло это на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, осколки попали в мотоцикл и авто Калифорнийского дорожного патруля, который был задействован в охране чиновника.

Сообщений о пострадавших не поступало. Детали рассказывает The New York Times.

Что произошло

В субботу Вэнс прибыл на мероприятие Корпуса морской пехоты на базе Кэмп-Пендлтон (Калифорния) по случаю 250-летия морской пехоты. Он наблюдал за демонстрационными стрельбами морпехов, которые, вопреки возражениям губернатора штата, демократа Гэвина Ньюсома, запускали снаряды над главной автострадой южной части Калифорнии Interstate 5.

Один из 155-мм снарядов, отмечает издание, преждевременно сдетонировал.

"155-миллиметровый снаряд, выпущенный во время демонстрации боевых стрельб к 250-летию морской пехоты в Кэмп-Пендлтон в субботу, преждевременно сдетонировал, в результате чего осколки снаряда упали на автомобиль и мотоцикл Калифорнийского дорожного патруля, которые были частью охранного отряда вице-президента. В результате инцидента ни один офицер не пострадал", – указано в публикации.

Осколки, пишет The New York Times, попадали на транспортные средства, припаркованные на съезде на главную автостраду. Ее участок длиной в 17 миль губернатор приказал закрыть – несмотря на то, что военные настаивали на том, что продолжение движения по дороге является безопасным.

В Калифорнийском дорожном патруле заявили, что металлические осколки взрывного устройства, выпущенного над межштатной автомагистралью 5, рассыпались прямо над патрульными.

"Это была необычная и тревожная ситуация. Крайне необычно, чтобы любые учебные стрельбы или взрывы происходили над активной автострадой. Как морской пехотинец, я имею огромное уважение к нашим военным партнерам, но моя главная обязанность – обеспечение безопасности жителей Калифорнии и офицеров, которые их защищают", – заявил начальник пограничного отдела Калифорнийского дорожного патруля.

После инцидента, как сообщается, Корпус морской пехоты остановил стрельбу.

В настоящее время начато внутреннее расследование.

"Демонстрация прошла тщательную оценку безопасности и намеренное резервирование, чтобы обеспечить безопасность сограждан. Мы стремимся определить первопричину инцидента и применить выводы к будущим миссиям", – заявили в Первых экспедиционных силах морской пехоты на базе Пендлтон.

В офисе Вэнса на просьбу The New York Times о комментарии по инциденту не ответили.

