Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы понизить мобилизационный возраст в государстве. Он подчеркнул, что имеющиеся бригады не обеспечены в полной мере военной техникой и вооружениями.

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Поэтому западным партнерам следовало бы сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине защитить, оснастить и подготовить уже мобилизованных военнослужащих. Такое заявление Зеленский сделал во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Мы слышали много сигналов по мобилизационному возрасту наших военных. Представители бывшей администрации (президента США. – Ред.), некоторых стран НАТО посылают соответствующие сигналы. Я не буду давать четкую цифру, но у нас больше ста бригад, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности, технике – бронированной, артиллерийской", – рассказал Зеленский.

Украина, по его словам, регулярно извещает партнеров о самых острых потребностях по укомплектованию имеющихся бригад необходимой техникой.

"Все запросы есть у наших партнеров. Это самое главное, что человек должен быть защищен, должен иметь необходимое оружие, знания. Мне кажется, этим партнеры должны насыщать украинскую армию прежде всего", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что администрация Байдена разочарована нежеланием Киева идти на снижение мобилизационного возраста до 18 лет, издание WP писало еще в начале декабря прошлого года.

На днях снижение мобилизационного возраста в Украине с 26 до 18 лет поддержал будущий советник Дональда Трампа Майк Волц.

По его мнению, этот шаг позволит решить проблему с "человеческим ресурсом" и привлечь сотни тысяч новых военных. А это, считает Волц, поможет стабилизировать фронт, после чего можно было бы вступать в переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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