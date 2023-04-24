Сначала нужно дать отпор российской агрессии: в США прояснили позицию относительно Украины в НАТО

В администрации американского президента Джо Байдена отметили, что поддерживают политику Североатлантического альянса относительно "открытой двери" для Украины. В то же время, в США считают, что сейчас в приоритете для Украины дать отпор агрессии со стороны России.

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Об этом сказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью изданию "Голос Америки". Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев в стремлении присоединиться к Блоку, однако этот вопрос должен быть решен между Украиной и НАТО – без привлечения других государств.

"Ничего не изменилось в вопросе нашей поддержки политики открытых дверей для НАТО. Также мы заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть между соответствующей страной и самим НАТО", – заявил Кирби.

В то же время американский чиновник отметил, что страны-партнеры сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь Украине отвоевать захваченные Россией территории и одержать победу в войне. Задание союзников, как сказал Кирби, укрепить украинскую армию на поле боя и усилить позиции Украины перед возможными переговорами с РФ.

Он подчеркнул, что переговоры между Киевом и Москвой возможны только, когда на это согласится глава украинского государства Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв с визитом в Украину, заявил, что наша страна имеет все права на статус члена НАТО. Он заверил, что партнеры будут помогать Киеву вступить в Альянс так быстро, как это будет возможно.