Финляндия считает ситуацию на переговорах о прекращении огня в Украине сложной, но не безнадежной. Страна надеется на возможность достижения мира, невзирая на сложность текущей ситуации.

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Об этом сообщает финское государственное агентство Yle. Заявление было сделано во время пресс-конференции, где президент Финляндии Александер Стубб обсуждал ситуацию с находящейся с официальным визитом в стране главой Косово Уйосой Османи Садриу.

Финский лидер акцентировал, что страна никогда не согласится на компромиссы, которые могли бы помешать суверенитету украинского государства.

Кроме того, Стубб уточнил, что страна выступает за соблюдение прав Украины на ее территории и недопущение каких-либо ограничений в ее возможности вступать в НАТО.

Политическая деятельница также выразила поддержку Украине в ее борьбе за независимость и суверенитет.

Лидеры двух стран обсудили важность международной поддержки для достижения стабильности и мира в Украине, а также подчеркнули необходимость сохранения единства среди международного сообщества в этом вопросе.

Несмотря на позитивное настроение поддержки Украины, оба лидера уклонились от комментариев относительно последствий возможного выхода Соединенных Штатов Америки из мирного соглашения или изменения их позиции по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, мирные переговоры по войне в Украине, которые должны были состояться в Лондоне под председательством Дэвида Лемми, были перенесены. Официальное сообщение об этом предоставило Министерство иностранных дел Великобритании.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что лучшим способом остановить войну РФ против Украины является максимальное усиление давления на Москву. По его словам, предложенный в Сенате США пакет санкций является шагом к справедливому и устойчивому миру.

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