Словения поддержит вступление Украины в НАТО: Зеленский и премьер Голоб подписали общую декларацию. Фото

Словения поддерживает вступление Украины в НАТО, как только условия позволят нам присоединиться к Альянсу. Об этом сказано в совместной декларации, которую в пятницу, 31 марта, в Киеве подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины. Также стало известно, что Украина и Словения готовы провести двусторонние консультации, на которых обсудят вопросы обеспечения безопасности Украины до того, чем она станет членом НАТО.

"Республика Словения будет продолжать способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение возможности Украинского государства эффективно защищать свои территории в соответствии с неотъемлемым правом на самооборону", – сказано в документе.

Украина же тем временем поблагодарила Словению за ее помощь в укреплении обороноспособности нашего государства. Любляна продолжит оказывать Киеву мощную оборонную, техническую, гуманитарную и политическую поддержку столько, сколько потребуется.

"Украина и Республика Словения обязуются тесно координировать работу по этим вопросам путем активизации двусторонних консультаций", – говорится в декларации.

Украина также поддерживает кандидатуру Словении на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024 и 2025 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что победа Украины над российскими оккупантами станет важнейшим шагом на пути вступления нашей страны в НАТО.

– А глава МИД Эстонии отметил, что единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО или владение ядерным оружием.

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