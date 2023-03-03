Глава МИД Эстонии: единственной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО или обладание ядерным оружием

После победы в войне с Россией, Украина должна получить гарантии безопасности на будущее. Единственным решением в этом станет членство страны в Североатлантическом альянсе или владение ядерным оружием.

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Если же НАТО откажет Киеву, это создаст "серую зону" зону посреди Европы, а сдерживать новую агрессию РФ придется уже более разрушительным оружием. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Newsweek.

По его словам, обладание ядерным оружием – "невозможный и нежелательный" вариант, поэтому политик призвал партнеров не отказывать Украине в членстве в НАТО в обмен на так называемое перемирие с РФ.

"Если мы скажем, что на практике не видим Украину как члена НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну. Или по крайней мере в войну за европейский континент", – выразил убеждение Рейнсалу.

Он подверг критике альтернативу членству Украины в НАТО – договор безопасности, который, по информации издания The Wall Street Journal, предлагают Великобритания, Германия и Франция.

"Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы четко даете понять, что это не НАТО? Это похоже на полуНАТО. Я бы отнесся к такой копии с большим подозрением", – отметил эстонский министр.

Также политик упомянул о Будапештском меморандуме, подчеркнув, что сам бы не "купился" на новое подобное предложение.

По его мнению, если Украина останется вне зоны безопасности НАТО, это подорвет процесс восстановления страны, ведь ей придется вкладывать ресурсы, прежде всего, в оборону.

Отметим: в немецком правительстве опровергли информацию о том, что вместе с Британией и Францией имеют конкретные планы якобы по оборонному пакту с Украиной. В Берлине подчеркнули, что дебаты о гарантиях безопасности для Украины начались среди союзников через несколько недель после полномасштабного вторжения РФ, но конкретики до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война должна закончиться полным выводом российских войск из Украины. По его словам, сплоченность Альянса в поддержке Киева посылает России сигнал о том, что на поле боя Украину не победить.

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