Победа в войне с Россией откроет Украине путь к вступлению в НАТО, – Блащак

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что победа Украины над российскими оккупантами станет важнейшим шагом на пути евроинтеграции нашего государства. Для мира важно гарантировать, чтобы Украина выстояла как суверенное и независимое государство.

Видео дня

Об этом польский чиновник сказал в интервью Укринформу. По словам Блащака, Варшава решительно поддерживает Украину в вопросе вступления в ЕС и НАТО.

Партнеры Украины, как отметил глава польского ведомства, должны мобилизовать больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть войну.

"Несомненно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО", – сказал Блащак.

Он добавил, что саммит НАТО, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, будет "отличным случаем поговорить о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе".

"Интеграция Украины в европейское и евроатлантическое сообщество станет лучшей инвестицией для стабильности на нашем континенте", – подчеркнул польский министр.

Ранее глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что после победы в войне с Россией, Украина должна получить гарантии безопасности на будущее. Единственным решением в этом станет членство в Североатлантическом альянсе или владение ядерным оружием.

Если НАТО откажет Киеву, это создаст "серую зону" зону в Европе, а сдерживать новую агрессию РФ придется уже более разрушительным оружием.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война должна закончиться полным выводом российских войск из Украины. По его словам, сплоченность Альянса в поддержке Киева посылает России сигнал о том, что на поле боя Украину не победить.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк отметил, что сразу после завершения горячей фазы войны перспективы вступления Украины в НАТО станут гораздо реальнее. Нашей стране может быть предоставлен статус кандидата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!