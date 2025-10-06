Словакия передаст Украине 5 машин для разминирования Bozena: какие характеристики техники. Фото

В понедельник, 6 октября, Словакия впервые со времени возвращения к власти Роберта Фицо анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Братислава передаст Киеву несколько машин для разминирования Bozena и другую технику.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Он подписал соответствующее соглашение с министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Детали

Как стало известно, Украина получит пять машин для разминирования Bozena. Также Словакия передаст нашей стране технику нелетального назначения.

"Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации", – рассказал Шмыгаль.

Также по словам украинского министра, Словакия работает над новым, 15 пакетом поддержки Украины.

Разминировщик "Bozena"

Система разминирования Bozena – это гусеничная дистанционно управляемая машина, которую используют для разминирования территорий путем подрыва мин .

Это дистанционно управляемый разминировщик, которым оператор может управлять, находясь на расстоянии до 5 километров от места работы техники. Это позволяет саперам не подвергаться непосредственной опасности, а работать только после прохождения машины.

Bozena способна преодолевать любые препятствия и заезжать туда, где человек не может пройти.

Команда, обслуживающая Bozena, состоит из пяти человек, двое из которых должны быть оснащены металлодетекторами, необходимыми для поиска взрывоопасных остатков, которые могут оставаться после работы машины. В частности, в почве могут оставаться взрывчатые вещества или металлические фрагменты, которые нужно извлекать вручную.

Преимущества системы Bozena

– Высокая скорость работы фрезы позволяет очистить значительную площадь за короткое время.

– Благодаря дистанционному управлению, оператор и саперы находятся вне зоны опасности.

– Bozena может работать при различных температурах и климатах – в пустыне, джунглях, на открытых полях или в городе.

Обратим внимание, что после возвращения к власти Роберта Фицо прямая военная помощь для Украины от Словакии прекратилась.

В то же время оборонное сотрудничество не останавливается. У Фицо считают, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Фицо заявил, что Братислава хочет не проигрыша России, а скорейшего прекращения войны в Украине. Именно так он определил цель внешней политики нынешнего словацкого правительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!