'Целью Словакии не является поражение России': Фицо цинично высказался о войне в Украине и раскритиковал ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава хочет не проигрыша России, а скорейшего прекращения войны в Украине. Именно так он определил цель внешней политики нынешнего словацкого правительства.

Политик отметил, что он не хочет, чтобы славяне продолжали "убивать друг друга". Об этом Фицо сказал в специальном выпуске дискуссионного шоу "O 5 minút 12" на STVR.

"Нашей целью является скорейшее окончание войны, чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война могла закончиться через три месяца после ее начала", – утверждает Фицо, добавляя, что некоторые хотели использовать конфликт только для борьбы против России.

Он также в очередной раз раскритиковал подход Европейского Союза к войне в Украине.

"Война – это не решение. Если бы ЕС тратил столько энергии на мир, сколько тратит на поддержку войны в Украине, война могла бы давно закончиться. Я никогда не буду военным премьером", – сказал Фицо.

Он заявил, что если люди хотят иметь в Словакии премьера военного времени, то должны выбрать кого-то другого.

По словам Фицо, на неформальном саммите ЕС в Копенгагене, на который он не поехал из-за проблем со здоровьем, премьер-министры не пришли к согласию относительно создания стены против дронов.

"Пусть об этом говорят эксперты. Что может сказать о защите от дронов премьер-министр, который никогда не стрелял из оружия? Это вопрос для экспертов", – отметил он.

Премьер-министр добавил, что он никогда не позволит, чтобы Словакию "втянули в любую военную авантюру".

"Нет никаких моральных, исторических или правовых причин, почему Словакию следует втягивать в войну", – заявил Фицо.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо выступили против призывов отказаться от российской нефти. Оба политика заявили о намерении сохранить поставки из России. Они отметили, что не будут принимать указаний, откуда брать газ и нефть.

