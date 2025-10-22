Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России: Фицо назвал условия

Словакия может поддержать новый, 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Но условием для этого является учет ее требований по ценам на энергоносители и по автомобильной промышленности.

Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на заседании комитета Национального собрания Словакии по европейским вопросам. Его цитирует Reuters.

Фицо прибыл в парламент перед отъездом на саммит Европейского Союза. Лидеры ЕС встретятся в четверг, 23 октября, чтобы обсудить войну в Украине и европейскую оборону.

Роберт Фицо утверждает, что Словакии удалось протолкнуть в проект выводов будущего саммита формулировки об энергетике и автомобильной промышленности – именно этими требованиями он ранее обусловливал поддержку санкций против России.

По словам премьера Словакии, перед саммитом он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить энергетику и автомобильный сектор. Фицо назвал 19 пакет санкций "хорошим инструментом для переговоров".

"Если мы увидим выводы, которые нам удалось включить в окончательный текст, – я еще раз пройдусь по ним сегодня вечером – тогда я, возможно, проинформирую канцлера Мерца, что мы согласны с 19-м пакетом. Он не касается нас напрямую, но это хороший инструмент для переговоров", – сказал Фицо.

Что требует Словакия

Ранее Словакия отказывалась поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России и требовала предоставить предложения по устранению негативного влияния климатических целей на производителей автомобилей и о путях борьбы с высокими ценами на электроэнергию в блоке.

Фицо, в частности, требовал от Еврокомиссии притормозить с изменением стандартов по выбросам CO₂ для автомобильных двигателей внутреннего сгорания с 2035 года и решить проблему высоких цен на энергоносители после возможного отказа Словакии от закупки российской нефти.

Экономика Словакии сильно зависит от автомобильного сектора, и страна присоединилась к другим членам ЕС, которые критикуют планы блока запретить двигатели внутреннего сгорания в следующем десятилетии. Словакия также критикует высокие цены на электроэнергию, которые вредят конкурентоспособности компаний Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Фицо заявил, что Словакия не будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз и готова поделиться своим опытом в этом отношении. Также Братислава, по словам словацкого премьера, поддержит украинцев в случае непростой зимы.

