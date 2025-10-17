Словакия не будет блокировать вступление Украины в ЕС: Фицо сделал громкое заявление

Словакия не будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз и готова поделиться своим опытом по этому вопросу. Также Братислава поддержит украинцев в случае непростой зимы.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместного брифинга с украинским премьером Юлией Свириденко в Кошице после межправительственных консультаций. По его словам, несмотря на скептическое отношение к членству Украины в НАТО, Братислава одобряет ее европейские стремления.

"Мы говорили о наших негативных взглядах на членство Украины в НАТО, хотя мы уважаем народ Украины. С другой стороны мы говорим "да" европейским амбициям Украины. Здесь мы готовы с украинской стороной делиться всем нашим опытом. Я предупредил госпожу премьера, что мы не будем той страной, которая будет тормозить членство Украины в ЕС", – сказал он.

Поддержка украинцев в зимний период

Глава словацкого правительства сообщил, что стороны обсудили вопросы энергетики, в частности транзита газа и помощи Украине во время зимнего периода.

"Я прежде всего должен видеть семьи с детьми, которые могут иметь непростую ситуацию зимой. Поэтому мы как добрые соседи, славяне с большим сердцем, хотим показать нашу солидарность, несмотря на то, что мы во многих вопросах не понимаем друг друга и об этом нам еще придется много говорить", – заявил Фицо.

Политик также согласился на проведение следующего раунда консультаций, которые состоятся в Украине.

Украина и Словакия подписали четыре важных соглашения

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о результатах межправительственных консультаций в Кошице. По ее словам, с Фицо обсудили энергетическую безопасность, оборону, инфраструктуру, образование и санкционную политику.

Кроме этого, состоялось обсуждение на уровне министров по секторам: оборона, энергетика, восстановление, евроинтеграция, агро, международное сотрудничество, образование и наука, пограничная инфраструктура.

Главы правительств Украины и Словакии подписали четыре соглашения:

о сотрудничестве в сфере трудовой миграции;

о финансово-технической помощи;

протокол о пунктах пропуска (запуск пешеходного и велосипедного перехода "Ужгород – Вишне Немецкое" до конца этого года и увеличение грузовой пропускной способности пункта пропуска "Малый Березный – Убля" до 5 тонн);

о размещении дипломатических представительств.

Свириденко отметила, что Словакия поддерживает защиту энергосистемы Украины и проекты по созданию укрытий в школах в прифронтовых регионах.

Среди не менее важного решения – открытие первой двуязычной украинской школы в Братиславе уже в 2026 году. Глава правительства объяснила, что это позволит украинским детям, которые вынужденно выехали из-за войны, учиться в украинской среде и сохранять связь с Родиной.

"Обсудили также координацию по 19-му пакету санкций против России. Спасибо Роберту Фицо и правительству Словакии за конструктивность. Договорились, что следующий раунд консультаций проведем в Украине", – отметила Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Роберта Фицо, Словакия "максимально поддерживает" проведение новой встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Правительство Словакии готово оказать любую помощь партнерам в Венгрии для организации этого саммита.

