'Слова Путина очень расходятся с реальностью': Зеленский заявил, что Россия атаковала энергообъекты после разговора Трампа с главой Кремля

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз показал, что он не заинтересован в мире. Вопреки словам главаря Кремля о том, что РФ готова прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру, сразу после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом российские войска запустили десятки дронов по объектам энергетики.

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Зеленский подчеркнул, что оккупанты в очередной раз доказали, что слова Путина очень расходятся с реальностью. Об этом украинский президент заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Зеленского, несмотря на заявления российского диктатора, дроны в ночь на 19 марта атаковали украинскую энергетику. Более того, путинская армия ударила по больницам.

"Даже этой ночью после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектах энергетики. Удары были по транспорту, поражены были, к сожалению, две больницы", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российская агрессия показывает необходимость укрепления противовоздушной обороны. Также Зеленский добавил, что на Россию необходимо оказывать еще большее давление, чтобы защитить жизни мирных граждан.

"Слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, нужна поддержка нашей противовоздушной обороны, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизни людей", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что контроль за соблюдением прекращения огня по объектам энергетики должны взять на себя Соединенные Штаты. Также он отметил, что Украина не будет бить по российской энергетике, если оккупанты прекратят наносить такие удары.

Тем не менее, несмотря на заявления Путина, россияне ночью атаковали энергетическую, транспортную и гражданскую инфраструктуру в ряде украинских областей.

"Пример вчерашнего удара после слов Путина, что ударов по энергетике не будет. После этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, две баллистические ракеты "Искандер". Удары были по Сумской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской областях. По предприятиям аграрной продукции, по железной дороге. Также поражен был 21 обычный дом", – сообщил президент Украины.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его результату, Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин хочет провести наступления на Запорожском, Харьковском, Сумском направлении и на востоке Украины. Он намерен использовать это как ультиматум в дальнейших переговорах о прекращении огня.

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