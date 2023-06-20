'Следующий день рождения буду праздновать в Крыму': Резников выразил уверенность в деоккупации полуострова в течение года

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что наши Вооруженные силы в течение года освободят Крым от российской оккупации. Следующий свой день рождения он намерен праздновать именно на полуострове.

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Об этом Резников сказал в интервью изданию "Настоящее время". 18 июня 2024 года министру исполнится 58 лет.

По этому поводу он планирует пригласить на праздничный ужин в Крыму министров обороны стран-партнеров Украины.

"Ллойд Остин, уже прощаясь, загодя поздравил меня с наступающим скорым моим днем рождения. Говорит: "Мы все, присутствующие здесь министры обороны, желаем всего хорошего. Но ты же должен понимать, что ты всех министров должен пригласить на ужин". Я говорю: "Принимается". Поэтому я думаю, что следующий ужин и мой день рождения мы отгуляем в Крыму", – рассказал Резников.

В Крыму он также планирует сыграть свадьбу. Напомним, что свой брак министр в 2020 году зарегистрировал на административной границе с полуостровом. Своей супруге он пообещал, что однажды в Крыму состоится и их свадьбе.

"К тому же у нас были на свадьбе друзья, тот же Паша Казарин, крымчанин, поэтому у нас и перед ними уже обязательства есть, что мы это сделаем в Крыму. Но у нас еще есть дискуссия – это Ялта или Феодосия, нужно выбрать место. Но это будет что-то красивое, с видом, может быть, на Аю-Даг. У меня есть какие-то детские воспоминания, я в "Артеке" был в свое время, когда был школьником. Поэтому да, мы будем праздновать там", – отметил глава Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников сказал, что нынешнее наступление ВСУ не будет столь быстрым, как молниеносная Харьковская кампания в 2022 году, и займет длительное время. Он прокомментировал ход украинского контрнаступления и раскритиковал "диванных экспертов"

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