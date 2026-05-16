'Следующие удары могут быть и против Европы': Зеленский призвал партнеров обрывать все каналы поставки в РФ компонентов для ракет и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров пресекать все каналы поставки в Россию компонентов для производства ракет и дронов, которыми та бьет по Украине. Например, на этой неделе по Киеву россияне ударили ракетами, которые были произведены в этом году с использованием компонентов от компаний из Европы, Японии и Соединенных Штатов.

Видео дня

Такая же ситуация и с большинством других средств поражения, которые враг использует для атак по нашим городам. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в субботу, 16 мая.

Он подчеркнул, что связи России с миром, которые работают на войну, являются прямой угрозой жизни. И это касается не только Украины.

"Если российская машина войны выстоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, и против других соседей России, в более отдаленных регионах: российское зло уже себя показало и в Сирии, в африканских странах. Сейчас россияне во многом скованы здесь нашей обороной. Но что будет дальше, куда дальше россияне пойдут?" – сказал глава государства.

Именно поэтому нужна решимость толкать страну-агрессора так, чтобы она становилась более безопасной для мира. Санкции, все другие формы давления – это лучший инструмент для этого, резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины уже говорил о том, что в жилую многоэтажку в Дарницком районе Киева в ночь на 14 мая попала ракета Х-101, которая, по предварительным данным, была изготовлена россиянами во втором квартале 2026 года. Это свидетельствует о том, что государство-агрессор РФ все еще получает западные компоненты военного назначения в обход санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!