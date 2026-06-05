'Правильный шаг': Макрон оценил письмо Зеленского к Путину для возобновления переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал открытое письмо лидера Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором глава государства предложил прямые переговоры по завершению войны. Французский президент назвал эту инициативу правильным шагом и выразил надежду на возобновление диалога между сторонами.

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Об этом Макрон заявил во время выступления на полях саммита "ЕС – Западные Балканы" в Черногории. В то же время он подчеркнул, что любой будущий мирный процесс должен происходить при участии европейских государств.

Макрон поддержал инициативу Зеленского

Комментируя обращение украинского президента к Путину, французский лидер положительно оценил готовность Киева искать дипломатический путь завершения войны.

По словам Макрона, именно прямые контакты между Украиной и Россией могут стать основой для достижения договоренностей о прекращении боевых действий и формирования будущего мирного плана.

"Я считаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться. Я буду с вами откровенным. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут построить как прекращение огня, так и мирный план", – заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Париж традиционно выступает за прямой диалог между Киевом и Кремлем как один из возможных путей достижения мира.

Франция настаивает на участии Европы в мирном процессе

В то же время французский президент подчеркнул, что урегулирование войны не может происходить без участия европейских партнеров Украины.

По его словам, государства Европейского Союза являются крупнейшими донорами военной помощи Киеву, поэтому имеют право участвовать в формировании будущих договоренностей по безопасности на континенте.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Европейцы являются крупнейшими донорами военных усилий Украины, и поэтому они должны в определенный момент оказаться за столом переговоров по мирному плану", – отметил Макрон.

Его заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов между европейскими странами и Украиной. Ранее стало известно, что лидеры Франции, Великобритании и Германии планируют в ближайшие дни провести встречу с президентом Зеленским для обсуждения возможных путей возобновления переговорного процесса и поиска механизмов завершения войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 4 июня, Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал Путина прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

На следующий день Кремлевский главарь Путин отреагировал на письмо Зеленского. Он назвал обращение украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Путин также заявил, что встречаться с Зеленским "пока не видит смысла".

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