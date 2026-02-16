'Скоординировали совместные шаги': генсек Совета Европы прибыл в Киев, Сибига раскрыл детали переговоров. Фото

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл в Киев с рабочим визитом. Во время переговоров с главой МИД Андреем Сибигой они обсудили ситуацию на фронте, последствия российских ударов по энергетике и дальнейшие мирные инициативы.

Отдельное внимание уделили вопросам привлечения России к ответственности за военные преступления. Об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Рад приветствовать Алена Берсе в Киеве на содержательной встрече. Мы обсудили мирные усилия и ответственность за российские преступления. Я высоко ценю личное лидерство Совета Европы и генерального секретаря в этой области", – отметил Сибига.

По словам Сибиги, прошлый год стал ключевым для формирования инфраструктуры подотчетности, в частности по созданию специального трибунала, реестра убытков и международной комиссии по урегулированию претензий.

Во время переговоров стороны скоординировали дальнейшие совместные шаги для практической реализации механизмов ответственности за военные преступления, в частности на самом высоком уровне.

Также обсуждалась роль Совета Европы в приближении справедливого мира для Украины и всей Европы, который должен сопровождаться восстановлением правосудия.

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России. В конце 2023-го страны ЕС дали согласие на начало переговоров, а формальный процесс стартовал в 2024 году. В то же время открытие отдельных переговорных разделов сейчас блокирует Венгрия. Членство в ЕС обычно занимает годы и требует поддержки всех государств-членов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине ведут переговоры с другими европейскими столицами по "совместному ядерному сдерживанию". При этом собственного ЯО Германия иметь не может, ведь это противоречит как минимум двум международным договорам.

