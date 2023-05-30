"Скоординировали позиции накануне международных мероприятий": Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 30 мая, провели телефонные переговоры. Лидеры, в частности, обсудили усиление украинской ПВО, а также "скоординировали позиции в преддверии международных мероприятий".
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Провел предметный телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом", – говорится в сообщении.
Президент рассказал, что поблагодарил канцлера за реализацию "мощного оборонного пакета в 3 млрд евро".
"Обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего недавнего визита в Германию, и дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности, нашей ПВО. Скоординировали позиции в преддверии будущих международных мероприятий", – информировал глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Накануне Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе беседы обсудили усиление ПВО и обучение пилотов F-16.
– Также Зеленский переговорил с премьер-министром Камбоджи, пригласив страну приобщиться к реализации украинской формулы мира.
– Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.
– 30 мая президент Украины заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным не о чем говорить, пока армия России не покинет Украину.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!