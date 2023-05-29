Зеленский пригласил Камбоджу присоединиться к украинской формуле мира: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Камбоджи Хун Сен 29 маяпровели телефонный разговор. В ходе беседы глава государства пригласил Камбоджу приобщиться к реализации украинской формулы мира.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Спасибо за принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", – поблагодарил президент.

По словам Зеленского, в ходе разговора он также отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию и выразил надежду на продолжение сотрудничества в этой сфере.

"Рассказал об украинской формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации", – информировал украинский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 25 мая в Эфиопии встретился с лидерами Африки и рассказал о вреде агрессии России.

– В январе сообщалось, что Камбоджа не имеет возможности оказывать военную поддержку Украине. При этом в правительстве страны поприветствовали все страны, желающие пройти обучение по разминированию, в том числе и РФ.