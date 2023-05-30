Зеленский переговорил с Рютте: Нидерланды настроены в поддержку Украины – от систем ПВО до самолетов F-16

Президент Владимир Зеленский 29 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Политики обсудили острую ситуацию с российскими обстрелами, произошедшими накануне, а также реакцию на нее постоянных международных партнеров.

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Об этом сам Рютте написал у себя в Twitter. По результатам деловой беседы он заверил украинскую сторону в абсолютной поддержке и поставках средств обороны.

"Нидерланды готовы всячески поддерживать Украину; от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16. Помочь Украине защитить себя — это не выбор, это нужно сделать. Нидерланды будут продолжать поддерживать наших партнеров столько, сколько потребуется", – подчеркнул премьер.

Зеленский поблагодарил коллегу за содействие и участие в судьбе демократической Украины. Киев гордится союзниками, которые неоднократно подтверждали свою надежность и приверженность ключевым ценностям свободных государств.

"Ценю лидерскую поддержку Нидерландов, в том числе безопасность. Убежден, что она и дальше будет усиливаться", – написал глава украинской нации у себя в Telegram-канале.

Напомним, что на фоне массированных ударов по украинским городам министр иностранных дел Кулеба обратился к партнерам о поставках американских истребителей.

"Все они – военные преступления, и должны быть остановлены путем дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины, в частности с помощью самолетов F-16 и поражения российской агрессии как таковой", – сказал дипломат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Амстердам уже заявлял, что переговоры о поставках Киеву F-16 после обучения пилотов активно ведутся правительством. Однако окончательное решение о развертывании еще не принято.

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