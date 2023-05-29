'Сотрудничество Украины и Турции важно': Зеленский поздравил Эрдогана с победой в президентских выборах

Глава государства Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с переизбранием на второй президентский срок. Киев приветствует своего союзника в Анкаре и рассчитывает на дельнейшее сотрудничество по экспорту зерна, от которой сегодня зависит благополучие всего мира.

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Об этом политик написал у себя в Twitter. Зеленский позвонил в администрацию Эрдогана еще утром, как только стали известны результаты волеизъявления турецкого народа.

"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем ее и дальше развивать. И совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!", – сказал лидер украинской нации в беседе с коллегой.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурент Эрдогана на президентских выборах Кылычдароглу назвал прошедшие выборы одними из самых несправедливых в истории страны. При этом он заявил, что продолжит борьбу за демократию.

"Я хочу, чтобы наши граждане, более 25 миллионов из которых проголосовали за меня, оставались сильными. Наш марш продолжается, мы здесь", – сказал турецкий политик.

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