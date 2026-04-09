Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и какой уровень доверия к Альянсу: опрос раскрыл настроения

Почти семь из десяти украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, в то же время уровень доверия к Альянсу заметно ниже. Отношение граждан зависит от оценки помощи и роли НАТО в сохранении безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Центра "Новая Европа". По результатам опроса, вступление Украины в НАТО поддерживают 68,9% респондентов. Однако доверяют Альянсу 54,7% опрошенных, а 41,5% заявили о недоверии.

18,5% респондентов доверяют НАТО из-за оказания помощи, 13,3% потому что ожидают защиты, еще 11,8% надеются на гарантии безопасности для Украины.

Зато причины недоверия респонденты преимущественно связывали с оценкой действий Альянса во время войны. Опрошенные отмечали, что НАТО, по их мнению, оказывает недостаточную помощь, действует медленно и нерешительно.

Среди других ответов 16,5% участников исследования упоминали "недостаточную помощь Украине", утверждение, что Альянс "больше говорит, чем делает" привели 13,5%, о "бездействии" Альянса заявили 11% опрошенных. Вместе с тем 9,1% респондентов считают, что НАТО не способно защитить даже себя, а 6,1% связывают недоверие с тем, что война до сих пор продолжается. Почти 6% опрошенных заявили, что просто не доверяют Альянсу, не объясняя причин.

