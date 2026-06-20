Большинство поляков не готовы жертвовать ради Родины – результаты опроса

Новый отчет социологической службы IBRiS, составленный по заказу аналитического центра Defence24, зафиксировал серьезные изменения в настроениях польского общества. Исследователи сравнили показатели 2023 и 2026 годов и пришли к выводу, что поляки все меньше склонны жертвовать собой ради государства.

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Теперь граждане Польши отдают явный приоритет безопасности собственных семей и сохранности имущества. Об этом сообщает портал InfoSecurity24.

Раскол в вопросе мобилизации

В случае реального начала военных действий польское общество разделяется практически поровну, но с небольшим перевесом в сторону отказа от боевых действий. Согласно данным социологического опроса, 44% граждан выражают готовность встать на защиту родины. В то же время 47% респондентов отметили, что выступают против личного участия в войне.

При этом социологи отмечают глубокий разрыв между поколениями. Меньше всего воевать хочет молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них показатель готовности составляет всего 18%. Зато в категориях 40–49 и 50–59 лет воевать готовы около 56% респондентов.

Авторы доклада подчеркивают, что обороноспособность страны ментально держится на более старших людях, чьи физические возможности для участия в боевых действиях объективно ниже.

Доля людей, которые принципиально не готовы ничем рисковать ради государственной безопасности, выросла более чем в два раза.

От "героизма" к выживанию

Прямая готовность граждан брать в руки оружие и вступать в бой сократилась ровно вдвое – с 30% на этапе начала полномасштабной войны в Украине до 15% на сегодняшний день. На смену оборонному порыву пришли прагматичные мысли об эвакуации, защите близких и спасении нажитого.

Эксперты называют этот тренд переходом от "героической устойчивости" к адаптивной устойчивости. Если в 2022–2023 годах людьми двигали сильные эмоции и солидарность, то к 2026 году возобладал прагматизм. Поляки по-прежнему осознают военные риски, но защищать себя и свои семьи теперь планируют через минимизацию личных угроз, а не через массовый героизм на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, один из последних опросов показал, что 26,7% опрошенных украинцев верят в подписание мирного соглашения между Украиной и Россией в течение следующих 12 месяцев. В целом в победу Украины в войне верят 36,3% респондентов, а еще 30% ответили, что скорее верят, чем не верят. Между тем 30,1% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении.

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