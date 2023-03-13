Останнім часом більшає сценаріїв-прогнозів-стратегій щодо України після перемоги. Це потрібно і важливо, якщо не стає хайпом та/або політтехнологією

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Але важливіше те, що прогнозування-стратегування має сенс лише за умов розуміння реалістичної часової рамки. Тобто — "коли"? — Коли скінчиться війна? — Через скільки років РФ буде не в змозі фінансувати війну? (тут, звичайно, є тема Китаю, Індії, Ірану, санкцій, ринку нафти, зерна, скрапленого газу, урану тощо, тощо, тощо).

Поки що ми — Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень — можемо сказати лише таке:

— В своїх прогнозах в перші місяці Великої війни, після березня-квітня 2022, найавторитетніші експерти (і в Україні, і на Заході) неприпустимо помилилися — в багато разів перебільшили швидкий негативний вплив санкцій (в тому числі енергетичних) на російську економіку. Ну, а політики — ці стали іноді навіть наївними мрійниками.

— Нерозуміння кримінально-тоталітарної природи сучасного російського режиму призвело до того, що була дуже суттєво недооцінена міцність економіки РФ та спроможність російського бізнесу і держсектору викручуватись, швидко пристосовуватися, знаходити лазівки в санкційних тенетах, завдяки звичці до кримінальних схем, закладеної ще в часи "дикого капіталізму" 1990-х.

— Чомусь ніхто навіть із зірок економічної науки не передбачав, що кратне зростання в РФ держоборонзамовлення на війну і, відповідно, військового виробництва суттєво впливає на всю соціально-економічну сферу, компенсуючи ті "мирні" галузі, які просіли внаслідок санкційних обмежень, виходу інвесторів тощо.

— Було недооцінене бажання азійських країн скористатись ситуацією і заробити на новій світовій ситуації. Це в тому числі про понад 7000 км кордону РФ з Китаєм та Монголією.

Це велика розмова. А поки що скажемо таке:

Найбільш оптимістичний сценарій (якщо до РФ звідкись не прилетить "чорний лебідь") має такий вигляд:

— Звільнені всі окуповані території, тобто маємо кордони 1991 року.

— Війна ще декілька років (головна невизначеність — скільки) продовжується по всій лінії фронту (тобто по всьому кордону з РФ — понад 2000 км) — це війна ракетно-артилерійська, авіаційна та війна постійних виходів диверсійних груп та локальних наступів;

— Нормальна, тобто "мирна", економічна та інвестиційна діяльність (ну й політична теж) на приблизно половині території України, скажемо м’яко — дуже суттєво ускладнена.

Отже, мріяти — це добре і корисно. Але головне надзавдання експертів — надати українським та західним політикам та дипломатам реалістичні та аргументовані оцінки часу (тривалості війни).

Ось тут помилятися можна лише в напрямку завищення цих термінів. Надто багато від цих оцінок залежить — і в українському, і в світовому житті.