Возвращаюсь из Польши, где работал с коллегами парламентариями. Поляки удивлены. Куча вопросов. Через маленькую польскую компанию, в которой работает 4 человека, украинское правительство пытается купить оружие на десятки миллиардов. Среди прочего амуницию, которой так не хватает на фронте.

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Далее текст на языке оригинала.

Польські знайомі кажуть, що ця маленька фірма просто не в стані виконувати такі контракти. Та й те, що вони мають купити на ринку не вироблене або законтрактовано іншими за нижчими цінами. Та й ціна завищена.

Але чому? Хто ті політичні самогубці, які у такій ситуації хочуть вкрасти чи зірвати постачання зброї?

Давайте розбиратися. Справа в тому, що наша оборонна система будується за принципом корупції або боротьби з корупцією, а не за принципом справжніх військових потреб.

Агенція оборонних закупівель через складні процедури не використовує сотню мільярдів гривень. Бо хоче "боротися з корупцією", але не вміє організувати вчасну закупівлю і постачання зброї. Але політична відповідальність за невикористанні кошти в умовах дефіциту озброєнь несе міністерство оборони. Хоча вплив на роботу АОЗ має малий і знаходиться, як відомо у конфлікті з агенцією.

І тут хтось з КМ чи ОП (голосує за це принаймні КМ) пропонує МО передати ці кошти прикордонникам. Мовляв, у них простіші процедури, вони швидко витратять кошти і передадуть амуніцію МО для ЗСУ. Для Міністерства Оборони це виглядає порятунком від звинувачень у неефективності.

Але ДПС як аргумент спроможності поставок зброї надає Кабміну пропозиції від маленької польської фірми, яка очевидно здійснити ці поставки неспроможна і польські специ уже цим зацікавилися.

Отже, АОЗ не змогло ефективно купити озброєння, Міноборони, щоб врятувати кошти на цей рік і не бути звинуваченими у бездіяльності ініціює передачу їх прикордонникам, ті пропонують співпрацю з сумнівною компанією із 100 відсотковою передплатою, Кабмін освячує.

Проблема з корупцією тут важлива. Але простір для корупції виникає тоді, коли дешевий піар, непотрібна конкуренція у системі і погано організовані процеси підривають обороноздатність.

Якщо за цим усім не стоїть якийсь ляльковод, який наказує усім цим міністерствам, агенціям і іншим виводити для себе кошти.