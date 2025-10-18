Сийярто завелся из-за отказа Польши выдать подозреваемого в подрыве "Северных потоков": Сикорский резко ответил

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто устроил скандал из-за того, что Польша отказалась выдать подозреваемого в подрыве "Северных потоков". По его словам, такими решениями Варшава якобы "дала добро на теракты в Европе".

Видео дня

В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил, что это называется "самообороной". Об этом глава польского дипломатического ведомства написал в соцсети Х.

Скандал из-за "Северных потоков"

Сийярто заявил, что, отказавшись выдать подозреваемого в подрыве газопровода, поляки "дали предварительное разрешение на теракты в Европе". Также он упомянул о верховенстве права, которое теперь якобы подразумевает защиту террористов.

"По мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, вы можете её взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста – вот до чего дошло европейское верховенство права", – написал глава МИД Венгрии.

В свою очередь Сикорский заявил, что работа "Северных потоков" напрямую связана с российской агрессией. По его словам, подрыв газопровода был всего лишь "ответным ударом".

"Когда иностранный агрессор бомбит вашу страну, вы имеете законное право нанести ответный удар, лишив агрессора возможности финансировать войну. Это называется самообороной", – ответил польский министр.

Что известно о подозреваемых в подрыве

30 сентября полиция Польши задержала инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, которого разыскивают немецкие следователи по подозрению в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмы за диверсию, подрыв, уничтожение сооружения и "антиконституционный саботаж".

Главная прокуратура Германии утверждает, что Владимир был одним из членов группы, которую подозревают в аренде парусной яхты и закладке взрывчатки на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Польский адвокат подозреваемого отвергает обвинения и говорит, что Владимир не сделал ничего плохого. Он также поставил под сомнение, является ли дело об уничтожении российского имущества украинцем в то время, когда страны находятся в состоянии войны, уголовным делом.

Второй украинский подозреваемый, Сергей К., получил отсрочку, когда Верховный суд Италии удовлетворил апелляцию на его передачу по процессуальным основаниям. Это дело придется снова рассматривать в суде.

Напомним, Польша отказала Германии в экстрадиции украинца, которого подозревают в причастности к взрывам "Северных потоков" в 2022 году. Польский суд также постановил освободить его из-под стражи.

Как сообщал OBOZ.UA, на одной из свалок в Польше нашли сотни страниц военных документов, среди которых были материалы с грифом "секретно". По словам людей, которые их нашли, документы лежали вблизи склада взрывчатых материалов и частично были уничтожены в шредере, но значительная часть осталась целой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!