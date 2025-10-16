В Польше на свалке нашли военные документы с ограниченным доступом: военная жандармерия проводит расследование

На одной из свалок в Польше нашли сотни страниц военных документов, среди которых были материалы с грифом "секретно". По словам людей, которые их нашли, документы лежали вблизи склада взрывчатых материалов и частично были уничтожены в шредере, но значительная часть осталась целой.

Видео дня

Обнаруженные бумаги передали в редакцию издания Onet.pl. Документы принадлежат 2-й Региональной логистической базе (2RBLog), которая утверждает, что материалы, попавшие к журналистам, являются "незаконно изготовленными копиями", тогда как оригиналы якобы были уничтожены или заархивированы согласно процедуре. Однако Onet отмечает, что часть документов являются оригиналами – с печатями, номерами и подписями офицеров.

Военные начали внутреннюю проверку

Представитель Инспектората поддержки Вооруженных сил Польши подполковник Марек Хмель сообщил агентству PAP, что сразу после того, как стало известно о возможном владении Onet военными документами, 2RBLog начала внутреннее расследование.

На следующий день, 8 октября, о факте возможного преступления сообщили в Военную жандармерию. Следствие должно установить, действительно ли документы уничтожали в соответствии с правилами и кто имел к ним доступ.

Жандармерия подозревает провокацию

Представитель Военной жандармерии подполковник Павел Дурка подтвердил, что продолжается официальное расследование. По словам источника PAP, приближенного к Министерству обороны, инцидент может быть спланированной провокацией.

Как сообщили в отделе Жандармерии в Белостоке, 8 октября открыто производство под надзором военной прокуратуры по статье 266 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за разглашение служебной информации. Пока никому не предъявлено обвинений, но следователи проводят ряд процессуальных действий.

Серия инцидентов с той же базой

Это уже третий серьезный инцидент, связанный с 2RBLog в течение года. В январе польские СМИ сообщали об исчезновении более 200 противотанковых мин во время транспортировки между базами. А в марте стало известно о проблемах с безопасностью того самого склада, который ранее попал под наружное наблюдение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ночь на 10 сентября, во время многочисленных нарушений воздушного пространства Польши российскими БПЛА, страна подверглась небывалой атаке троллей. Эксперты по кибербезопасности и борьбе с дезинформацией зафиксировали беспрецедентный рост активности российских и белорусских аккаунтов в польских социальных сетях. В распространенных сообщениях пользователи пытались переложить ответственность за инцидент на Украину или НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!