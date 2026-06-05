'Ситуацию взяли под контроль': в МИД прокомментировали взрыв дрона в порту Румынии

Украина своевременно предупредила Румынию о морском беспилотнике, который потерял управление из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы и в конце концов взорвался в районе порта Констанца. В Министерстве иностранных дел отметили, что благодаря оперативному взаимодействию обоих государств удалось избежать угрозы для гражданского населения.

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Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X. По его словам, украинские Военно-морские силы оперативно проинформировали румынскую сторону об инциденте сразу после потери контроля над дроном.

Украина и Румыния координировали действия после инцидента

Тихий отметил, что причиной потери управления беспилотником стало вмешательство российских средств РЭБ. После получения информации соответствующие органы Украины и Румынии находились в постоянном контакте и совместно работали, чтобы минимизировать возможные риски.

По словам представителя, компетентные службы двух стран быстро взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность района, где произошел инцидент.

"Соответствующие органы обоих государств с тех пор находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и убедились, что район является безопасным. Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения вреда гражданскому населению", – подчеркнул Тихий.

В МИД возложили ответственность на Россию

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот случай в очередной раз демонстрирует опасность, которую создает полномасштабная российская агрессия не только для Украины, но и для всего региона.

Тихий отметил, что именно действия России и применение ею средств радиоэлектронной борьбы стали причиной инцидента. В то же время он подчеркнул важность постоянной координации между соседними государствами для оперативного реагирования на подобные угрозы.

В МИД отметили, что эффективное взаимодействие между Украиной и Румынией позволяет минимизировать последствия российской агрессии для стран региона и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые возникают из-за боевых действий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Никушором Даном. Глава государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в порту румынского города Констанца взорвался морской дрон-камикадзе, который принадлежал Украине. В результате взрыва никто из людей не пострадал. ВМС Украины своевременно информировали румынских коллег об инциденте, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских.

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