В порту Румынии взорвался морской дрон: что известно об инциденте. Видео
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В порту румынского города Констанца взорвался морской дрон-камикадзе. По установленной информации, он может принадлежать Украине.
Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на Минобороны Румынии. В результате взрыва никто среди людей не пострадал.
По данным учреждения, дрон не входил в перечень оборудования румынских войск. Известно, что беспилотник принадлежал Украине.
Инциденты с дронами в Румынии
В ночь на пятницу, 29 мая дрон-камикадзе Shahed-136 врезалсяв жилую многоэтажку в Галаце. В результате этого инцидента пострадали четверо гражданских (в частности женщина и ее 14-летний ребенок), десятки жителей дома были эвакуированы.
Президент Румынии Никушор Дан назвал это событие самым серьезным инцидентом по безопасности на территории страны с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В ответ на дроновой удар Румыния объявила персоной нон грата российского генконсула Андрея Косилина и закрыла консульство РФ в Констанце.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Никушором Даном. Глава государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.
Как сообщал OBOZ.UA, президент России Владимир Путин цинично заявил, что дрон якобы был не российским, а украинским. Так или иначе,"никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", сказал глава Кремля.
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