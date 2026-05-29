'Украина готова поддержать безопасность Румынии': Зеленский провел разговор с Даном относительно ночной атаки российского дрона

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Румынии Никушором Даном после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац. Глава государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. По его словам, Украина и Румыния уже координируют действия после инцидента, а военные обеих стран находятся в постоянном контакте.

Зеленский выразил поддержку Румынии

Президент отметил, что во время разговора от имени всех украинцев выразил солидарность с Румынией и пожелал скорейшего выздоровления людям, пострадавшим в результате ночной атаки российского дрона.

По словам Зеленского, важным сигналом стала быстрая и принципиальная реакция румынских властей на инцидент. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку, которую Румыния оказывает с начала полномасштабной войны.

"Украина готова поддержать безопасность Румынии, которая уже пятый год последовательно помогает нам защищаться от российских ударов", – заявил глава государства.

Киев и Бухарест будут координировать дальнейшие действия

Зеленский сообщил, что украинские и румынские военные находились на связи еще с ночи после инцидента. Во время разговора с президентом Румынии стороны обсудили дальнейшее взаимодействие между профильными командами двух государств.

Президент подчеркнул, что Киев и Бухарест продолжат тесную координацию для противодействия потенциальным угрозам со стороны России.

"Будем в постоянной коммуникации с Румынией и будем работать вместе и в дальнейшем, чтобы защитить жизнь от всех потенциальных российских угроз", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на пятницу, 29 мая, российский беспилотник врезался в многоэтажку в городе Галац в Румынии. Пострадали четверо гражданских, в том числе женщина и ее 14-летний ребенок, а десятки жителей были эвакуированы. Президент Румынии Никушор Дан назвал произошедшее самым серьезным инцидентом по безопасности на территории страны с начала полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

После инцидента с ударом беспилотника по многоэтажке в Галаце Румыния объявила персоной нон грата генерального консула России Андрея Косилина. Кроме того, Бухарест объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что российский беспилотник, который врезался в жилой дом в городе Галац, вероятно изменил траекторию после того, как был поражен над территорией Украины. Он заявил, что независимо от обстоятельств падения дрона ответственность за инцидент полностью лежит на России, которая продолжает атаки вблизи румынской границы.

