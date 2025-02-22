'Ситуация не позволяет упразднить военное положение': в ЕС не требуют проведения выборов в Украине

В Европейском Союзе не требуют от Украины отмены военного положения, введенного из-за российского полномасштабного вторжения, поскольку страна живет в условиях постоянных обстрелов и наступления россиян на фронте. Учитывая это, сейчас выборы в Украине невозможны, потому что основным условием их проведения является отмена военного положения.

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Об этом сказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время выступления на специальном событии Киевского форума по безопасности, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, передает Укринформ. Кроме того, она отметила, что Евросоюз не имеет права диктовать Украине свои условия.

На вопрос, есть ли у европейских партнеров беспокойство относительно уровня демократии в Украине, дипломат подчеркнула, что военное положение является определенным ограничением демократических прав по определению.

"Но если вы меня спросите, нужно ли проводить выборы, то я скажу вам абсолютно четко, что Европейский Союз не требует, чтобы в Украине сейчас происходили выборы, поскольку мы, во-первых, не считаем, что нам можно диктовать Украине – у нее есть своя Конституция, которая четко этот вопрос регулирует, и все причины, которые привели к введению военного положения, остаются в силе", – сказала Матернова.

Посол ЕС напомнила, что россияне запускают по Украине десятки ударных дронов каждую ночь, поэтому ситуация пока не позволяет отменить военное положение.

Напомним, что ранее Катарина Матернова отметила, что решение о проведении выборов может приниматься только внутри страны. Европейский Союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине. Дипломат отметила, что для этого должно быть правильное время. И выборы должны пройти не раньше завершения войны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил о необходимости, по его мнению, проведения выборов в Украине. На этот раз он сослался на вроде бы низкий рейтинг президента Украины, украинского лидера, который ему лично "нравится".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность подтверждена результатами выборов, на которых за него проголосовало 73% граждан. Однако, несмотря на желание провести выборы, они невозможны из-за условий войны, а также технических и юридических трудностей.

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