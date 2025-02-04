'Меня выбрали 73% населения': Зеленский прокомментировал свою 'нелегитимность' и сказал, когда могут состояться выборы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность подтверждена результатами выборов, на которых за него проголосовало 73% граждан. Однако, несмотря на желание провести выборы, они невозможны из-за условий войны, технических и юридических трудностей.

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Зеленский также отметил, что после завершения боевых действий и отмены военного положения в Украине будут организованы выборы. Об этом он рассказал в интервью Пирсу Моргану.

"Что касается моей легитимности, то меня избрали 73% населения страны. 73%. И вы знаете, я всегда говорил, что я открыт для любых выборов. Да, во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, конституцию и т.д. Это большие трудности. Но есть и не юридические, а очень человеческие (трудности – ред.)", – пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что в условиях войны невозможно обеспечить голосование для военных, миллионов граждан на временно оккупированных территориях и за границей.

Президент подчеркнул, что по завершении войны и отмене военного положения в Украине несомненно состоятся выборы.

"Несомненно, война закончится, закончится горячая фаза войны, и когда закончится военное положение, тогда, безусловно, будут назначены выборы. Это необходимо. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо", – добавил президент.

Зеленский также отметил, что Украина не может упразднить военное положение сейчас, поскольку этого хочет российский диктатор Владимир Путин. По его словам, если военное положение будет упразднено, украинские военные вернутся домой, и страна останется без должной обороны.

"Кто будет нас защищать? Какие гарантии безопасности есть у Украины? Почему Россия снова не придет, чтобы оккупировать наши земли? Придет! Без гарантий безопасности это невозможно, поэтому нам нужны ответы на эти вопросы", – сказал он.

Напомним, ранее спецпредставитель американского президента по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах. Однако для этого необходимо достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

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