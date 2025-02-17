Выборы в Украине: посол ЕС сказала, кто будет принимать решение по их проведению

Только внутри страны может приниматься решение о проведении выборов. В свою очередь Европейский союз будет только способствовать достижению внутреннего консенсуса в Украине.

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Такое заявление сделала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона. Дипломат отметила, что для этого должно быть правильное время. И выборы должны пройти не раньше завершения войны.

"От нас не зависит решение, когда проводить выборы в Украине. Я бы очень четко хотела это отметить. Это прописано в вашей Конституции, в ваших законах, и вы будете это решать", - подчеркнула посол ЕС.

Матернова добавила, что Евросоюз может способствовать диалогу между парламентскими партиями в Украине по этому вопросу. Как это происходило и раньше.

"Решение в целом зависит от ваших лидеров. А именно от консенсуса между вашими политическими силами, когда они определят правильное время для выборов. И это, безусловно, произойдет не раньше завершения войны", - резюмировала Матернова.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что провести выборы во время войны может любая страна, и такое официально оформленное народное волеизъявление является проявлением "здоровой демократии". Однако именно в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.

Господин Келлог по-прежнему уже говорил, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах. Однако для этого необходимо достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность подтверждена результатами выборов, на которых за него проголосовало 73% граждан. Однако, несмотря на желание провести выборы, они невозможны из-за условий войны, а также технических и юридических трудностей.

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