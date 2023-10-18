Ситуация на Ближнем Востоке не заставит ЕС отвлечься от помощи Украине, – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто и ничто не сможет отвлечь Европейский Союз от оказания помощи Украине. Речь идет, в частности, о сложной ситуации на Ближнем Востоке, где продолжается война Израиля с террористами ХАМАС, и необходимость пересмотра гуманитарных программ для стран этого региона.

Об этом фон дер Ляйен сказала во вторник, 17 октября, во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Он был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, передает "Укринформ".

Политик заверила, что Евросоюз будет оказывать поддержку Украине столько, сколько в этом будет необходимость, так как наше государство сейчас воюет в том числе и за европейские ценности.

"Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины, и мы будем вынуждены выбирать, кому помогать. Мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно. Важно, что наше предложение для (уточнения – Ред.) многолетнего бюджета ЕС уже был проработано, и большой объем помощи для Украины уже в процессе подготовки", – отметила фон дер Ляйен.

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Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на следующей встрече Европейского совета Украина станет единственной темой обсуждения на уровне глав государств и правительств. От помощи Киеву со стороны членов ЕС зависит защита ценностей и интересов блока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском парламенте 17 октября поддержали инициативу Европейской комиссии (ЕК) по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Эти средства будут предоставляться нашему государству в течение следующих 4 лет.

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