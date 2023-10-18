Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского Совета, – Мишель

Во время следующей встречи Европейского совета Украина станет единственной темой обсуждения на уровне глав государств и правительств. От помощи Киеву со стороны членов ЕС зависит защита ценностей и интересов самого блока.

Об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель на брифинге в Брюсселе во вторник, 17 октября, передает Укринформ. Там состоялся виртуальный саммит Европейского союза, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, однако тема войны в Украине там также обсуждалась.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз обязан продолжать помогать украинскому государству в его борьбе с полномасштабным вторжением России. Он сказал, что также ЕС должен оказывать помощь палестинцам и странам, которые принимают беженцев, однако оставаться решительными в поддержке Киева – обязанность и ответственность стран-членов Евросоюза.

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"Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета. Мы начнем обсуждение с обзора многолетнего европейского бюджета, и на оперативном уровне заместители министров встретятся до конца недели, чтобы обсудить темы, которые вынесут на Европейский совет", – заявил Шарль Мишель.

Дипломат также сообщил, что 23 октября состоится Совет министров ЕС по иностранным делами. Это заседание "пойдет дальше в анализе действий ЕС для защиты своих интересов и ценностей".

Также он отметил, что есть как минимум одно государство, которое получает преимущества от эскалации на Ближнем Востоке, и это – Россия.

Мишель убежден, что Москва воспользуется этой ситуацией чтобы подпитывать нарративы против ЕС, мол, "есть люди, которые хотят защищать многосторонность, и в то же время демонстрируют двойные стандарты".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза (ЕС) в 2030 году. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные им условия.

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