'Сигналы, которые дает Путин, не новые для нас': Зеленский назвал фактор, который повлияет на способность России вести войну

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о войне и оккупационных планах не стали неожиданностью для Украины, однако решающим остается не риторика Кремля, а его реальные возможности. Президент Владимир Зеленский отметил, что желание России продолжать войну очевидно давно.

Ключевым фактором, который определит дальнейший ход событий, он назвал эффективность международного давления на РФ. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами в четверг, 18 декабря.

"Прежде всего сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного прежде всего, ну и дипломатического", – сказал президент.

Он подчеркнул, что именно усиление санкций может существенно повлиять на способность российской экономики финансировать войну.

Президент также отметил, что сейчас американские партнеры заявляют о якобы готовности Путина к завершению войны как в публичном, так и в непубличном формате. Украина, по его словам, поддерживает инициативы США, хотя не соглашается со всеми возможными параметрами будущих договоренностей.

В частности, остаются разногласия по территориальным вопросам, финансированию и использованию замороженных активов России, а также других аспектов, которые еще не согласованы.

В то же время Зеленский выразил сомнение, что экономика России способна и в дальнейшем вести войну в тех же объемах, что и раньше, при условии реального действия санкций.

"Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать и Соединенные Штаты, если будут честными, открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатически эту волну, а сейчас она такая большая за последнее время, то Соединенные Штаты будут давить на них больше. Посмотрим", – подчеркнул президент.