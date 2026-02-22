Сигнал завершения войны: министр обороны Британии заявил, что хочет отправить войска в Украину

Министр обороны Великобритании Джон Гили поддерживает отправку в Украину британских военных. На этот шаг он готов пойти после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Иностранные военные на украинской земле, убежден Гили, будут "сигналом завершения войны и достижения мира". Об этом он написал в своей колонке в The Telegraph.

Министр обороны Великобритании поддерживает отправку британских войск в Украину

Гили заявил, что хочет стать тем главой оборонного ведомства, который направит британские войска в Украину – несмотря на то, что, по словам британского министра, "нет более тяжелого бремени ни для одного министра обороны или любого правительства, чем отдача наших вооруженных сил на операции".

Сделать это он готов после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", – отметил британский чиновник.

Он также выразил надежду, что российско-украинская война завершится в 2026 году.

Гили рассказал о том, как Британия уже помогает Украине

Министр обороны Великобритании в своей колонке отметил как военную поддержку со стороны государства, так и от простых британцев, которые "открыли свои двери" для украинских беженцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Я горжусь тем, что Великобритания едина в поддержке Украины. Я горжусь высоким уровнем военной поддержки, который мы предоставляем в этом году. И я горжусь всеми теми в этой стране, кто открыл свои двери для 167 000 украинцев", – отметил он.

Гили рассказал, что недавно Лондон выделил финансирование в размере 200 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на обеспечение британских вооруженных сил необходимым оборудованием, чтобы они были готовы к развертыванию в составе многонациональных сил в Украине.

Средства будут потрачены на модернизацию транспортных средств, средств связи и приобретение нового оборудования для защиты от дронов.

Великобритания поддерживает Украину в производстве ее нового перехватчика беспилотников на базе искусственного интеллекта, который станет бюджетным средством для уничтожения ударных дронов типа "Шахед", которыми РФ атакует Украину. Это происходит в рамках инициативы Octopus.

Гили также отметил углубление интеграции украинских вооруженных сил в учения НАТО.

Путин убивает детей, разрушает больницы и погружает города в "ледяную тьму"

Недавняя поездка Гили в Украину, во время которой Россия ударила по Украине "Шахедами" и баллистикой, произвела на него большое впечатление. По словам британца, полученный им опыт стал "суровым напоминанием о том, что украинский народ пережил в течение последних 1459 ночей"

"Вместе мы стоим с теми украинцами, которые воюют на передовой, с бесчисленными семьями, которые оплакивают близких, и с миллионами перемещенных лиц, которые ждут возможности вернуться домой. Мы знаем, что для Путина нет ничего запретного. Его нападения убивают украинских детей в их кроватях, разрушают больницы и погружают целые города в ледяную темноту", – отметил он.

Гили также отметил храбрость украинцев, которые продолжают "бороться с тем же огромным мужеством, которое они проявили 24 февраля 2022 года".

"Мы ставим Украину в самую сильную возможную позицию для достижения справедливого и прочного мира на их условиях. Украинцы показали, что не боятся российской агрессии. Единственное, чего боится Украина, – это усталость от Запада. Но, как знает президент Зеленский, друзья Украины никогда не устанут. Эта война показала нам – и Путину – одну важную вещь: никогда не стоит недооценивать волю украинского народа", – подчеркнул министр.

