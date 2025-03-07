Сибига обсудил с Рубио пути развития двустороннего сотрудничества между Украиной и США: что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Политики обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства проинформировал на своем аккаунте в социальной сети X. Разговор состоялся в пятницу, 7 марта. Сибига охарактеризовал его как "конструктивный".

Политики также обсудили предстоящую встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которая, как планируется, состоится на следующей неделе.

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США имеет важное значение для достижения продолжительного мира. Мы также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества", – написал министр.

Отметим, что в МИД ранее сообщили, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине.

"Повестка дня: украинско-американские двусторонние отношения, наше стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. И конечно в центре разговора – путь к миру. Украина конструктивно настроена, готова и стремится к миру как никто другой в мире. И мы хотим быстро восстанавливать мир", – сказал спикер ведомства Георгий Тихий.

Он отметил, что украинско-американский диалог продолжается, и добавил, что команда, которая будет сопровождать президента Владимира Зеленского, останется в Саудовской Аравии для переговоров с американской стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Украины и США состоятся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии в городе Джидда на Красном море. Основной их темой станет путь к миру, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство.

Ранее Зеленский заявил, что в понедельник отправится в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом перед переговорами с официальными лицами США, которые состоятся позже на этой неделе.

Также сообщалось, что в составе украинской делегации на переговорах с США будет присутствовать глава ОП Андрей Ермак. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

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