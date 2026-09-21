Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не принял участия в ужине лидеров стран-членов БРИКС в Нью-Дели 12 сентября. Российскому диктатору Владимиру Путину пришлось довольствоваться общением с министром иностранных дел Китая Ван И.

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Причиной отсутствия Си могло стать плохое самочувствие, пишет The Wall Street Journal. И это подогрело слухи о возможном инсульте лидера КНР.

Си пропустил торжественный ужин на саммите БРИКС в Индии

Источники издания утверждают, что Си отказался от участия в ужине лидеров стран БРИКС в последний момент, якобы из-за плохого самочувствия. Вместо него на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Китая Ван И, который пообщался там с Путиным и другими лидерами.

Отсутствие Си на мероприятии подогрело слухи о серьезных проблемах со здоровьем у руководителя ЦК Компартии Китая. Ведь он впервые за семь лет прибыл в Индию, с которой у Китая в течение длительного времени были сложные отношения, а потепление наступило лишь в последнее время. Поэтому то, что Си, по данным источников, сначала принял приглашение на ужин от премьера Индии Нарендры Моди, а затем не явился, только подогрело циркулирующие в последнее время слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья 73-летнего политика.

В сети даже ходили слухи о том, что глава КНР потерял сознание или вообще мог перенести инсульт. Однако никаких доказательств этого или какой-либо другой тяжёлой болезни, как отмечают в WSJ, на самом деле нет.

"Министерство иностранных дел Индии отвергло эти заявления как "фейковые". Press Trust of India, главное информационное агентство страны, ссылалось на людей, утверждавших, что Си "вернулся в свой гостиничный номер, чтобы отдохнуть", а видеозапись показывает, как он поднимается по лестнице к своему самолету без посторонней помощи. Однако люди, знакомые с ситуацией, сказали, что он чувствует себя плохо", – говорится в публикации WSJ.

Уже на следующей неделе Си Цзиньпин должен посетить с официальным визитом Вашингтон — впервые за десять лет. С президентом США Дональдом Трампом они обсудят вопросы искусственного интеллекта, Ирана, Тайваня и торговли между двумя сверхдержавами. И если Си не приедет – это "может вызвать шок далеко за рамками американо-китайских отношений".

Впрочем, пока подготовка к переговорам глав двух государств продолжается. В частности, запланирована подготовительная встреча в Нью-Йорке вице-премьера Государственного совета КНР по вопросам экономики и финансов Хэ Лифэнь и министра финансов США Скотта Бессента.

"Очень хорошей встречи" ожидает и сам Трамп, о чем он сообщил на днях журналистам.

Издание добавляет, что эпизод с Индией подчеркнул неизменную черту китайской политики. Здоровье самого влиятельного китайского лидера со времён Мао Цзэдуна является государственной тайной, которая охраняется настолько тщательно, что даже отсутствие китайского лидера на ужине может заставить наблюдателей за Китаем вздрогнуть.

"Другой лидер на том же саммите, президент Южной Африки Сирил Рамафоса, также отменил свой график примерно в то же время по состоянию здоровья. Его офис просто сообщил об этом, объявив, что медицинская команда посоветовала ему отдохнуть и поправиться. Пекин не привел никаких объяснений относительно отсутствия Си", – отметили в WSJ.

Такая чрезмерная секретность, по мнению авторов материала, связана с тем, что Си так и не определился с кандидатурой своего преемника.

"После отмены ограничений на сроки пребывания в должности в 2018 году и отказа от назначения преемника он оставил Китай без четкой линии преемственности, что превращает любые признаки слабости в потенциальный кризис", – констатирует издание.

Отсутствие установленного надежного процесса преемственности эксперты называют одной из серьезных проблем китайской системы.

"Если главный лидер физически или психически ослаблен, система не может себе позволить кризис", – убежден редактор журнала China Leadership Monitor, профессор Миньсинь Пэй.

Отсутствие на ужине усилило сомнения относительно физического состояния Си, которые циркулируют на протяжении последних двух лет. В качестве аргументов обычно приводят снятые в разное время в разных местах кадры с китайским лидером, спускающимся по трапу самолета "медленно и напряженно", держа (или держась) за руку своей жены. Государственные СМИ КНР трактовали эти кадры как проявление "супружеской привязанности".

"Ничто из этого нельзя считать диагнозом, и аналитики предостерегают от чрезмерного толкования скованной походки. Несомненно, что у Си присутствуют обычные факторы риска для 70-летнего мужчины. Деннис Уайлдер, бывший старший аналитик по Китаю в ЦРУ, описывает Си как заядлого курильщика, человека с избыточным весом, не любящего физические упражнения, но любящего выпить", — пишут в WSJ.

Бывший аналитик ЦРУ Деннис Вайлдер описал Си как человека, который всю жизнь курит, имеет избыточный вес, не любит физические упражнения и уже давно любит выпить.

По словам Вайлдера, о любви Си к алкоголю в свое время ему рассказывал бывший министр иностранных дел Китая Цин Ган.

Китайт имеет давнюю традицию скрывать недуги своих лидеров. Вайлдер вспомнил, на что пошел Пекин в последние годы жизни Мао.

"Когда он встречался с (бывшим президентом США Ричардом — ред.) Никсоном в Пекине в 1972 году, за кулисами находилась целая больница. Его состояние было настолько плохим, что когда прибыл Никсон, они (американцы. – Ред.) не знали, когда смогут увидеть Мао", – рассказал Уайлдер.

Все станет ясно в считанные дни, если Си прилетит в США (хотя Пекин до сих пор не подтвердил визит, заявив, что правительства обеих стран "поддерживают контакт по поводу встреч двух лидеров в течение года").

Если Си прибудет в Вашингтон и будет выглядеть бодро, дискуссии о состоянии его здоровья утихнут. Если же нет, то разговоры о самочувствии китайского лидера и кандидатуре вероятного преемника только усилятся.

Как писал OBOZ.UA, "ранее в Китае пригрозили США из-за санкций против России и Ирана. После принятия Конгрессом законопроекта о "адских санкциях" Пекин резко раскритиковал его.

По словам представителя Министерства торговли КНР, Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных ограничений.

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