'Си Цзиньпин идет по пути Путина': Гудков дал прогноз, может ли Китай поддержать Кремль и что ждет Россию

Украинцам стоит успокоиться и не переживать по поводу того, что Китай в войне против нашей страны займет позицию агрессора России. Хотя глава Коммунистической партии КНР Си Цзинпин заметно симпатизирует диктатору Владимиру Путину, он прекрасно осознает, что экономика его государства достаточно зависима, а воевать против всего мира заведомо бесперспективно.

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Об этом заявил полковник ФСБ в отставке и оппозиционный деятель Геннадий Гудков в эфире авторской передачи шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия". Для Китая, конечно, невыгодна победа демократии и либеральных ценностей, но будучи уязвимым, Пекин будет придерживаться в основном сдерживающей позиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Практика показывает, что ни одна страна не может воевать со всем миром, и вот этот пример он в том числе действует и на Китай. Сейчас главное – победить Путина, но побеждая, надо сразу в голове иметь четкий план, что делать после. Если этого плана не будет, то Путин может удержаться у власти, я имею в виду не самого Путина, а вот ту путинскую систему диктатуры, военной хунты, которую он собой олицетворяет", – подчеркнул аналитик.

Гудков добавил, что в самой России нарастает процент людей, которые понимают, что Путин привел страну к краху и лишил их и их семьи будущего. Именно этот слой общества должен стать союзником украинцев в развале системы изнутри, иначе война в той или иной форме может длиться бесконечно долго.

"Либо за два года все произойдет, случится, начнется процесс демократизации России с устранением источника угрозы как таковой, либо он не начнется – и Россия будет представлять собой действительно страну, которая смертельно опасна для всего мира, с этим сделать ничего нельзя будет, до тех пор пока ядерное оружие является гарантией защиты политического руководства от всяких неприятностей, попыток решить этот вопрос. Только изнутри можно власть поменять", – подытожил гость эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии западных журналов, президент Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Украину и Россию за стол переговоров. С этой целью он поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

При этом еще раньше стало известно, что Макрон подобную дипломатию между Москвой и Киевом находит крайне маловероятной. Причиной, по его словам, служит "военная погода".

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Время не для переговоров, даже если мы их подготовим и нам придется расставить вехи. В этом и заключается цель этого диалога с Китаем: закрепить общие подходы", – сказал тогда французский лидер.