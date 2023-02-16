Швеция и Финляндия выполнили все условия Турции: Столтенберг озвучил возможную дату вступления стран в НАТО

Швеция и Финляндия вскоре могут стать членами НАТО. Страны выполнили все условия Турции.

Видео дня

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге 15 января. По его словам, оба государства должны быть приняты в НАТО к осени текущего года (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В четверг, 16 февраля, Столтенберг прилетит в Турцию, чтобы обсудить в том числе данный вопрос. При этом он уже призвал Анкару одновременно ратифицировать документы о в НАТО вступлении Швеции и Финляндии.

Генсек подчеркнул, что обе страны выполнили все свои обязательства для вступления в Альянс еще в октябре прошлого года.

"Они подписали трехсторонний протокол с Турцией и поэтому я обращаюсь к Турции с призывом ратифицировать вступление обеих стран", – заявил Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что у Турции есть разные оценки относительно готовности к ратификации Швеции и Финляндии. На данный момент уже 28 стран ратифицировали документы о вступлении.

"Моя позиция, что они должны вступить вместе, но это решение Турции", – сказал Столтенберг.

Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения, они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала обратное. 8 января Швеция заявила, что не может выполнить требования Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

После этого в Швеции 12 января в Стокгольме курды повесили "чучело Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран.

Затем Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, но при этом в Стокгольме надеются на вступление в Альянс летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Анкара может согласовать вступление Финляндии в Альянс раньше Швеции.

Впоследствии он заявил о готовности блокировать вступление Швеции в НАТО. Он порекомендовал Стокгольму "не прилагать пустых усилий" на пути в Альянс.

Между тем в Финляндии, по данным СМИ, считают возможным вступление в НАТО без Швеции. Такое решение обусловлено геополитическим расположением страны – рядом с государством-террористом Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!